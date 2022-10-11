Давление на рубль сохраняется - "Велес Капитал"

Рубль во вторник остается под давлением геополитической напряженности, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

Аналитик подчеркивает, что во вторник на глобальных финансовых рынках отсутствует аппетит инвесторов к риску, что способствовало волне покупок американского доллара, преимущественно в утренние часы. Во второй половине дня индекс USD скорректировался, однако сохранял плюсовую динамику. В результате индекс укреплялся уже пятую торговую сессию подряд, хотя и демонстрировал существенное замедление роста. Судя по всему, дотянуться до сентябрьских максимумов индексу USD пока не удастся, что может обернуться временной фиксацией прибыли в валюте США, полагает Кравченко.

"На российском валютном рынке доллар также укрепляется вслед за индексом USD и к началу второй половины дня был готов протестировать отметку 64 руб./$1, где в последний раз находился в начале июля. Даже после коррекции индекса USD во второй половине дня на российском валютном рынке преимущество осталось на стороне валюты США из-за сохраняющейся геополитической напряженности. В этих условиях можно ожидать заметного укрепления пары доллар/рубль по итогам дня, однако коррекция индекса USD может пока помешать паре закрепиться выше 64 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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