Акции Сегежа Групп и АЛРОСА - лучшая защита от девальвации рубля - "Солид Брокер"

Акции "Сегежа Групп" и "АЛРОСА" являются лучшей на рынке акций защитой от девальвации рубля в текущей ситуации, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Индекс Московской биржи по итогам торгов 10 октября смог закрыться лишь с небольшим минусом в 1,3% после падения более чем 8%. Причиной падения были дивидендные отсечки и негативный новостной фон после выходных, однако у игроков хватило смелости выкупить утренние гэпы на большинстве акций. Заседание Совбеза РФ прошло без особых "сюрпризов", а реакция Запада на ответ России на теракт на Крымском мосту был сдержанным. Тем не менее, риск объявления новых рестрикций сохраняется. Отметим, что рубль начал постепенно ослабляться, что является хорошим драйвером роста для российского рынка в рублях в текущих условиях. По нашему мнению, лучшими защитными компаниями от девальвации выступают "Сегежа Групп" и "АЛРОСА", поэтому рекомендуем обратить внимание на них и их доли в вашем портфеле", - пишут эксперты инвесткомпании.

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