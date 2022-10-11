Акции Распадской и Мечела останутся под давлением в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "Распадской" и "Мечела" останутся под давлением в среднесрочной перспективе, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Минфин РФ раскрыл параметры цен, при которых будут вводиться экспортные пошлины на уголь с 2023г. Для коксующегося угля базовый показатель, по словам Силуанова, составит $170/т, энергетического - $150/т. Текущие уровни расцениваются рынком как позитив. Тем не менее, в среднесрочной перспективе бумаги могут оставаться под давлением из-за ожидаемого роста налоговой нагрузки. Текущие экспортные цены на коксующийся и энергетический уголь составляют на спот-рынке $165/т и $200/т соответственно", - указывает эксперт.

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