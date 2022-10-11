Рубль стабилизируется у отметки около 63 руб./$1 при активизации экспортерами продаж валютной выручки - Sber CIB

Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки около 63 руб./$1 при активизации экспортерами продаж валютной выручки, считают аналитики Sber CIB.

"Рубль в понедельник продолжил дешеветь к доллару, во вторник утром отступил почти до 64 руб./$1. Избыточный спрос на доллар по-прежнему вызван санкционными опасениями, и компании стремятся вывести валюту за рубеж до введения каких-либо ограничений. Сегодня в ходе торгов рубль может ослабнуть - до 65 руб./$1. По нашему мнению, экспортёры активизируют продажу иностранной валюты, и рубль стабилизируется у отметки около 63 руб./$1", - пишут аналитики инвестбанка.

Доходности ОФЗ свыше двух лет по итогам понедельника снизились в среднем на 5 б. п. На взгляд экспертов Sber CIB, текущие уровни весьма интересны для некоторых инвесторов с учётом усиления краткосрочных дезинфляционных рисков - наблюдаемого снижения потребительского спроса. Во вторник рынок ждёт решения Минфина по еженедельным аукционам. Если ведомство решит их провести, доходности могут прибавить несколько базисных пунктов, но, скорее всего, вернутся на исходные позиции после аукционов в среду, отмечается в комментарии.

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