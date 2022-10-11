Фундаментальных причин для сильного и устойчивого ослабления рубля пока нет - "Альфа-Капитал"

Фундаментальных причин для сильного и устойчивого ослабления рубля в текущий момент нет, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Учитывая, что показатели счета текущих операций остаются крайне благоприятными для рубля, фундаментальных причин для сильного и устойчивого ослабления рубля сейчас нет. Тем не менее рубль может оставаться какое-то время под давлением сокращения спроса на наличность (после скачка в конце сентября), восстановления позиций в иностранной валюте, причем не обязательно в долларе и евро. Активные покупки юаня влияют на курс точно так же, как и покупки доллара или евро", - отмечает эксперт в обзоре.

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