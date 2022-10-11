Снижение ставки ЦБ РФ в ближайшее время маловероятно - "Альфа-Капитал"

Снижение ключевой ставки Банка России в ближайшее время маловероятно, считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"ЦБ, скорее всего, предпочтет выждать, пока обстановка немного стабилизируется. При этом на более длинном горизонте (следующий год и далее) регулятор по-прежнему видит тренд на снижение инфляции (по оценкам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, в марте-апреле следующего года инфляция может снизиться до 4% в годовом выражении или даже ниже). Это, конечно, связано с эффектом высокой базы текущего года (как раз в марте-апреле был зафиксирован наибольший скачок цен), но в то же время позволяет ожидать снижения ключевой ставки в перспективе", - пишет эксперт в обзоре.

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