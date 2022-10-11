Падение индекса Мосбиржи ниже 2000п станет поводом для спекулятивных покупок - Freedom Finance Global

Падение индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов станет поводом для спекулятивных покупок, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Газпром" не смог обрушить рынок в понедельник - несмотря на резкое падение на открытии, большинство ликвидных бумаг быстро вышли на положительную территорию, - отмечает эксперт. - Акции "Газпрома" отыграли часть дивидендного гэпа, но до полного его закрытия еще очень далеко: инвесторы консервативно оценивают перспективы дивидендов за второе полугодие, а надежные прогнозы операционных и финансовых результатов на 2023г отсутствуют. Однако, согласно опросам частных инвесторов, после получения дивиденда (через две недели) большинство из них будут увеличивать позиции на фондовом рынке, в том числе в акциях "Газпрома". Как следствие, ожидать усиления коррекции на российском рынке в ближайшее время, на наш взгляд, не стоит".

По мнению Ващенко, часть игроков, возможно, будут открывать лонги в преддверии притока средств. Кроме того, на взгляд аналитика, многие акции выглядят привлекательно для покупок с точки зрения непрофессионального инвестора: они достигли психологически значимых отметок и/или многолетних минимумов. Среди кандидатов на хороший отскок - бумаги Сбербанка (+13,34%) и "НЛМК" (+5,71%).

"Ожидаем рост рынка во вторник в пределах 2%. Падение рынка ниже 2000 пунктов по Индексу Мосбиржи станет поводом для спекулятивных покупок. Рубль слабеет на фоне сокращения продаж экспортеров вследствие того, что риск санкций в отношении структур биржи не реализовался. Однако больших оборотов, на наш взгляд, ожидать не стоит", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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