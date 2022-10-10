The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF - высококачественная защита в период роста ставок - "Финам"

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с прогнозной стоимостью $25,43 за штуку по совокупному доходу на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании

"Акции данного ETF позволяют обезопасить себя от процентного риска, который, по-видимому, в среднесрочной перспективе будет оставаться на повышенном уровне. Бумаги биржевого фонда - это инвестиции в высоконадежные инструменты с самыми высокими рейтингами. Таким образом, данный ETF можно рассматривать как своеобразную "подушку безопасности" в инвестпортфеле с учетом его низкого кредитного риска. Одним из следствий околонулевой дюрации и высокого качества портфеля облигаций фонда является низкая волатильность его акций. Фонд ежемесячно выплачивает дивиденды", - указывает аналитик отдела макроэкономического анализа Алексей Ковалев.

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