ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 28 октября 2022г - ПСБ

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"В сентябре дефляция завершилась. По итогам месяца индекс потребительских цен вырос на 0,05% м/м после трех месяцев подряд выраженного снижения цен. В годовом выражении инфляция продолжила снижаться (13,7% г/г против 14,3% г/г в августе) за счет высокой статистической базы 2021 года. Инфляционный тренд остается в рамках прогноза ЦБ (11-13% на конец года), что с учетом возросшей финансовой и геополитической неопределенности, а также роста среднесрочных проинфляционных рисков способствует, как минимум, приостановке процесса снижения ключевой ставки. Сценарий повышения ключевой ставки пока считаем маловероятным с учетом официальных прогнозов двухлетнего снижения реального ВВП России. На рост среднесрочных проинфляционных рисков косвенно указывает расширяющийся спрэд между базовой инфляцией (без учета волатильных и регулируемых компонентов) и индексом потребительских цен. В сентябре снова было зафиксировано его увеличение. Таким образом, растет вероятность усиления инфляции после завершения эффекта высокой статистической базы, со второго квартала 2023 года", - пишет эксперт в обзоре.

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