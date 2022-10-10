BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Белуга Групп БО-ПО3, Казахстан-01, О''Кей 001Р-03, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Покупки на долговом рынке могут продолжиться. Увеличение доли облигаций в портфеле частного инвестора выглядит логичным решением на фоне избыточной волатильности в акциях, которая может сохраняться в ближайшие дни. Даже по отношению к уровням доходностей 21 сентября потенциал для снижения ставок по ОФЗ еще есть, что повышает шансы на умеренный рост по облигациям на горизонте ближайших недель", - отмечает эксперт Игорь Галактионов.

"Риск-премии в корпоративных бондах на прошлой неделе также снижались. Опережающая динамика по отношению к ОФЗ обусловлена чрезмерным расширением G-спредов в предыдущий период. Они по-прежнему остаются ощутимо выше уровней, наблюдавшихся до объявления частичной мобилизации, что делает качественные корпоративные облигации интереснее, чем ОФЗ. При выборе облигаций сейчас имеет смысл отдавать предпочтение бумагам с короткой дюрацией до 2,5-3 лет. Можно смотреть и на среднесрочные бумаги, но при условии соответствия горизонту инвестирования и уверенности в устойчивости эмитента". - указывает аналитик.

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