Возможны колебания курса рубля в диапазоне 60-63 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Курс российской валюты на текущей неделе может колебаться в диапазоне 60-63 руб./$1, полагает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"Мы ожидаем, что на этой неделе на курс рубля будут влиять два фактора: подавленный импорт из-за ослабления спроса и снижение объемов экспорта газа. Их сочетание, вероятно, будет способствовать некоторому ослаблению рубля. Курс российской валюты на неделе может колебаться в коридоре 60-63 руб./$1. Волатильность, вероятно, сохранится, поскольку с конца сентября экономические риски значительно возросли", - указывает эксперт в обзоре.

Лаврова при этом отмечает, что среднесрочный прогноз по-прежнему предполагает ослабление рубля на конец 2022 года. "Мы считаем, что в октябре рубль продолжит торговаться на уровне 61 руб./$1 (плюс/минус 2 рубля) и к концу года достигнет 64-65 руб./$1", - пишет она.

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