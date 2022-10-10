Цена на газ в Европе может опуститься в диапазон $1200-1400 за тыс. куб. м на текущей неделе - Freedom Finance Global

Цена на газ в Европе может опуститься на текущей неделе в диапазон $1200-1400 за тысячу кубометров, в котором и продолжит консолидироваться до появления нового драйвера роста или снижения, предполагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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