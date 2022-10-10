Фундаментальных поводов для оптимизма на рынке акций РФ в настоящее время нет - "Велес Капитал"

Фундаментальных поводов для оптимизма на российском рынке акций в настоящее время по-прежнему нет, в связи с чем покупателям до конца торговой сессии в понедельник приходится рассчитывать разве что на непрогнозируемый спекулятивный отскок, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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