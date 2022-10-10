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10 октября 2022 года 15:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 340 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Роснефть" с целью 340 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта "Сахалин-1". Кабмин назначил дочку "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" новым управляющим оператором "Сахалина-1". Помимо этого, "Роснефть" является одним из бенефициаров роста цен на нефть, который мы наблюдаем после решения ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти на 2 млн барр./сутки", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена акции находится вблизи линии поддержки после существенной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 340 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,60%", - указывают в "Финаме". "Роснефть" - российская нефтегазовая компания. Основными видами деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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