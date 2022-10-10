Банк России вряд ли найдет основания для очередного снижения ключевой ставки - Росбанка

Банк России вряд ли найдет основания для очередного снижения ключевой ставки, полагают эксперты Росбанка.

По данным Росстата, ИПЦ по итогам сентября показал прирост на +0,05% м/м, что подвело годовую оценку к отметке 13,7% г/г (против 14,3% г/г в августе и 15,1% г/г в июле), констатируют аналитики банка. На общем фоне единственным источником опережающего роста цен оказался сектор услуг - услуги подорожали на 0,86% м/м ссг, или 10,8% в пересчете на год.

"Таким образом, определились основные "болевые точки" инфляционного тренда в осенний период, - считают в Росбанке. - Мы полагаем, рост цен на услуги сейчас имеет догоняющую природу и в контексте предстоящей индексации цен на пассажирские перевозки и услуги ЖКХ останется в числе локомотивов "рефляции". С точки зрения потенциальной тактики Банка России подобная картина знаменует начало периода ожидания и наблюдения, так как есть все основания предполагать завершение года с инфляцией выше 13,5% г/г (на фоне внеплановых индексаций), что выше границы прогноза регулятора (11-13%) на этот период. В этом контексте сентябрьские данные лишь укрепили уверенность в том, что найти основания для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре не удастся".

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