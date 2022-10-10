Котировки нефти продолжат снижаться к уровню $95/барр. - Sber CIB

Котировки нефти в понедельник продолжат снижаться к уровню $95 за баррель Brent, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки нефти brent в понедельник утром постепенно снизились - до $97/барр. По данным СМИ, в Китае вновь распространяется коронавирус, что может спровоцировать новые карантинные ограничения в стране и привести к уменьшению спроса на жидкие углеводороды. По прогнозам аналитиков, в течение дня котировки нефти продолжат снижаться к уровню $95 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

На их взгляд, геополитическая напряжённость за выходные усилилась, и в понедельник рубль потерял 1%, просев до 61,6 за доллар. В центре внимания будет заседание Совбеза РФ. Аналитики Sber CIB не исключают, что рубль в течение дня может протестировать отметку 62 руб./$1, но экспортёры окажут ему поддержку, увеличив продажи валюты, и он восстановится до 61 руб./$1.

"Доходности российских гособлигаций в пятницу выросли в диапазоне от 5 б. п. до 20 б. п. При этом оборот торгов был в три раза меньше среднего с начала сентября, и сокращение позиций не было масштабным. В ближайшее время доходности могут вырасти ещё на несколько базисных пунктов, поскольку участники рынка ожидают новых размещений ОФЗ", - отмечается в комментарии.

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