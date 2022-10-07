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07 октября 2022 года 19:01
Дивидендная отсечка Газпрома и Татнефти может "уронить" индекс Мосбиржи на 3,4-3,8% в понедельник - BCS Express
Дивидендная отсечка "Газпрома" и "Татнефти" может "уронить" индекс Мосбиржи на 3,4-3,8% в понедельник, полагают эксперты BCS Express . "7 октября акции "Газпрома" и "Татнефти" торгуются последний день с дивидендами, - напоминают аналитики. - В понедельник индекс Мосбиржи откроется гэпом вниз. Насколько глубокой может стать просадка? Размер дивидендов по "Газпрому" составляет 51,03 руб. на акцию, дивидендная доходность - 24,7%. Акционеры "Татнефти" получат по 32,71 руб. на каждый тип акций, доходность по обыкновенным акциям - 8,4%, по привилегированным - 8,9% со состоянию на 13:25 МСК. На открытии торгов в понедельник дивидендный гэп по "Газпрому" может превысить 20%, по "Татнефти" - 7,5%. По состоянию на 6 октября вес "Газпрома" в индексе Мосбиржи составлял 14,9%; у "Татнефти" ао - 2,7%, по "префам" - 0,6%. Делаем поправку на налоги в 13% и получаем, что совокупно влияние просадок в акциях может уронить индекс Мосбиржи на 3,4-3,8% или порядка 65-75 п. от текущей цены". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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