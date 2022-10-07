"Финам" повысил рейтинг акций CMS Energy до уровня "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций CMS Energy до "покупать", подтвердив целевую цену на уровне $67 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,4% без учета дивидендов, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Акции CMS потеряли 19% за последний месяц на общей рыночной коррекции и сейчас дают инвесторам хорошую возможность нарастить длинные позиции. CMS активно реализует стратегию по выходу на углеродную нейтральность к 2040 году, делая это в Мичигане, одном из наиболее благоприятных штатов с точки зрения регулирования отрасли. При этом нагрузка на денежный поток выглядит средней по меркам сектора, а просевшие акции могут принести инвесторам 3,4% дивдоходности в ближайшие 12 месяцев", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

CMS Energy - американская коммунальная компания, обслуживающая около 1,9 млн потребителей электроэнергии и 1,8 млн потребителей газа в штате Мичиган.

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