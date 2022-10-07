Снижение ВВП России на 6% г/г - более вероятный сценарий на IV квартал 2022г - Альфа-банк

Снижение ВВП России на 6% г/г выглядит более вероятным сценарием на IV квартал 2022г, отмечается в комментарии Альфа-банка.

"Несмотря на восстановление банковского кредитования в августе, российский ВВП снизился на 4,1% г/г, что хуже наших ожиданий, оборот розничной торговли также оказался слабым. Данная динамика формирует осторожный взгляд на ближайшие месяцы; если результаты сентября подтвердят снижение потребительской активности, то ЦБ РФ может смягчить свою риторику и приоритизировать поддержку экономики", - пишут эксперты банка.

Также в комментарии отмечается, что экономическая активность в РФ практически не изменилась в сравнении с июлем - в августе ВВП снизился на 4,1% г/г против - 4,3% г/г в июле. "Хотя месяцем ранее мы ожидали, что пик экономического спада, наблюдаемый в летние месяцы, был пройден, сейчас, судя по всему, перспективы роста на 4К22 заметно ухудшились, - указывают аналитики. - Сейчас снижение ВВП на 6,0% г/г нам представляется более вероятным сценарием на 4К22. С другой стороны, даже при таком масштабе снижения годовой спад ВВП в 2022г не превысит 3,0% г/г".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.