Сильная статистика по рынку труда в США снижает риски рецессии - Freedom Finance Global

Сильная статистика по рынку труда в США снижает риски рецессии, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Эксперт отмечает, что в вышедшем 7 октября отчете по рынку труда в США за сентябрь неожиданно было зафиксировано снижение безработицы до 3,5%, хотя консенсус предполагал ее сохранение на отметке 3,7%. Это, по мнению Чернова, стало главным сюрпризом публикации.

"Это снижение объясняется большим количеством новых вакансий вне агропрома, появившихся в предыдущие месяцы. Пока в США сильный рынок труда, препятствий для дальнейшего интенсивного ужесточения денежно-кредитной политики у ФРС нет. Главной целью регулятора остается активное сдерживание инфляции. По данным CME Group, после публикации сентябрьского отчета Минтруда оценка вероятности повышения ставки на 75 б.п. на ноябрьском заседании Федрезерва повысилась до 82,3%", - пишет эксперт инвесткомпании.

Как сигнал к замедлению инфляции Чернов расценивает и снижение темпа роста зарплаты, поскольку увеличение реальных доходов населения только разгоняет потребительские цены. "На этом фоне в ближайшие месяцы мы ждем смягчения инфляционного давления, - пишет аналитик. - В то же время у ФРС появляется возможность бороться с повышением цен более агрессивно, что только ускорит снижение темпов роста индекса потребительских цен. Сентябрьские данные об инфляции в США выйдут 13 октября. Прогноз предполагает замедление показателя на 0,2% м/м, но нужно учитывать, что этот расчет основывался на ожидании, что почасовая заработная плата в сентябре повысится на 0,1% г/г. Поскольку фактически было зафиксировано снижение почасового уровня оплаты труда, предполагаем, что индекс потребительских цен в сентябре опустится на 0,3%, до 8,0% г/г.".

Стратег Freedom Finance Global допускает, что уже в пятницу американский фондовой рынок будет отыгрывать статистику по рынку труда: ее данные не позволяют рассчитывать на замедление темпов повышения ключевой ставки, и на этом фоне основные индексы американских бирж могут скорректироваться в пределах 2-4%.

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