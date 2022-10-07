Добыча и экспорт российской нефти, вероятно, начнут расти со II квартала 2023г - BCS Express

Компания Рекомендация новая Рекомендация старая Целевая цена новая, руб. Целевая цена старая, руб. Изм. "ЛУКОЙЛ" покупать покупать 5800 6700 -13% "Роснефть" покупать держать 380 430 -12% "НОВАТЭК" продавать продавать 700 840 -17% "Газпром" покупать покупать 340 390 -13% "Сургутнефтегаз" (ао) держать продавать 20 24 -17% "Сургутнефтегаз" (ап) покупать покупать 34 45 -24% "Татнефть" (ао) покупать покупать 500 620 -19% "Татнефть" (ап) держать покупать 450 560 -20% "Газпром нефть" покупать покупать 480 560 -14%

Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступает в силу 5 декабря, приведет к снижению экспорта и добычи российской нефти на 1,5 млн барр./сутки, но добыча и экспорт российской нефти, вероятно, начнут расти со II квартала 2023г, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступает в силу 5 декабря и теперь усилено решением США ограничить с того же дня цены на российскую нефть, приведет к снижению экспорта и добычи российской нефти на 1,5 млн барр./сутки, - пишут эксперты инвесткомпании. - Тем не менее мы по-прежнему ожидаем относительно быстрого восстановления: добыча и экспорт российской нефти, вероятно, начнут расти со II квартала 2023г, поскольку более высокие скидки на нефть марки Urals привлекают азиатских покупателей или стимулируют появление новых серых схем, позволяющих потокам вернуться на европейские рынки. Мы все еще оцениваем потенциальные последствия потери трех из четырех ниток Северного потока-1 и 2, но в случае дипломатического прорыва наши скромные прогнозы экспорта на 2023г могут быть легко реализованы за счет альтернативной инфраструктуры". Аналитики сохраняют долгосрочный прогноз, что цена нефти Brent снизится до $85/барр. в IV квартале 2023г и до $75/барр. в 2025г, а частично вступившее в силу европейское нефтяное эмбарго временно увеличит спред цен на нефть Brent и Urals до $40/барр. в 2023г. "Наши целевые цены снижены по всем бумагам нефтегазового сектора, но в меньшей степени для газовых компаний, чем для нефтяных. Основной драйвер - повышение долгосрочной оценки курса рубля на 2025г и увеличение нашей безрисковой ставки с 9% до 10%. Несколько лучше обстоят дела у газовых компаний, учитывая значительные продажи на регулируемом внутреннем рынке газа в рублях", - указывают стратеги.Данные на 30 сентября Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.