"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Techtronic Industries с целевой ценой HKD109,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы делаем ставку на то, что в долгосрочной перспективе Techtronic Industries продолжит сохранять лидирующие позиции на глобальном рынке электроинструментов за счет дальнейшего развития своих брендов благодаря регулярным инвестициям в разработку новой продукции и расширение производственных мощностей. Кроме того, компания делает успехи в географической экспансии, увеличивая свое присутствие в Европе, Канаде, Мексике, Австралии и Новой Зеландии", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

Techtronic Industries - базирующаяся в Гонконге многонациональная компания, которая является мировым лидером в области электроинструментов и электрооборудования для наружных работ, а также техники и аксессуаров по уходу за домом и садом.

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