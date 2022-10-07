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07 октября 2022 года 14:18
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3700-3800п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3700-3800 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Накануне S&P 500 отыграл возросшие риски, что подтверждается ростом "индекса страха" VIX на существенные 6,9%. В краткосрочном периоде вероятна умеренно позитивная динамика, поскольку риски уже заложены в цены, а мультипликаторы многих компаний опустились ниже своих средних исторических значений. Показатели RSI и MACD находятся на нейтральной территории и не дают четких сигналов о дальнейшем движении рынка", - отмечает эксперт. Кононов напоминает, что в США в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда за сентябрь, состояние которого Федрезерв отслеживает наряду с инфляционными процессами для корректировки своего монетарного курса. "Благодаря предстоящему релизу более ясными перспективы движения ключевой ставки станут и для участников торгов, - считает аналитик инвесткомпании. - Консенсус предполагает сохранение безработицы на августовской отметке 3,7%, близкой к историческому минимуму. Однако появились и основания ожидать, что показатель превысит прогноз: накануне вышли еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице, составившем 219 тыс. при консенсусе 203 тыс. ФРС может посчитать, что повышение ставок уже привело к нормализации ситуации на рынке труда и инфляционное давление, которое создается за счет повышения заработной платы, начинает снижаться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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