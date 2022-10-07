S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3700-3800п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3700-3800 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Накануне S&P 500 отыграл возросшие риски, что подтверждается ростом "индекса страха" VIX на существенные 6,9%. В краткосрочном периоде вероятна умеренно позитивная динамика, поскольку риски уже заложены в цены, а мультипликаторы многих компаний опустились ниже своих средних исторических значений. Показатели RSI и MACD находятся на нейтральной территории и не дают четких сигналов о дальнейшем движении рынка", - отмечает эксперт.

Кононов напоминает, что в США в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда за сентябрь, состояние которого Федрезерв отслеживает наряду с инфляционными процессами для корректировки своего монетарного курса.

"Благодаря предстоящему релизу более ясными перспективы движения ключевой ставки станут и для участников торгов, - считает аналитик инвесткомпании. - Консенсус предполагает сохранение безработицы на августовской отметке 3,7%, близкой к историческому минимуму. Однако появились и основания ожидать, что показатель превысит прогноз: накануне вышли еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице, составившем 219 тыс. при консенсусе 203 тыс. ФРС может посчитать, что повышение ставок уже привело к нормализации ситуации на рынке труда и инфляционное давление, которое создается за счет повышения заработной платы, начинает снижаться".

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