Существует вероятность снижения S&P 500 до 3400п к концу 2022г - Freedom Finance Global

Существует вероятность снижения индекса S&P 500 до 3400 пунктов к концу текущего года, отметил в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки в поисках дна и новых идей" старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов.

"Мы полагаем, что индекс S&P 500 еще не отражает риск потенциальной рецессии в США - такой вывод можно сделать через анализ изменения консенсус-прогнозов по EPS. Падение рынка в сентябре было связано с усилением "ястребиной" риторики ФРС. Форвардный P/E по широкому индексу отражает пока только ужесточение финансовых условий, но не риски снижения реального потребления. В связи с этим мы придерживаемся мнения о том, что широкий рынок еще не достиг "дна" и выглядит уязвимым. Видим вероятность снижения S&P 500 до 3400 пунктов к концу этого года, так как прогноз по агрегированному росту EPS на 8% в следующем году выглядит чрезмерно оптимистичным. Вместе со снижением ключевого бенчмарка другие мировые фондовые индексы будут оставаться под давлением", - указал эксперт в комментарии.

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