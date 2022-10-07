Рост цены нефти к $100/барр. в ближайшие торговые дни не исключен - BCS Express

Рост котировок нефти марки Brent к $100 за баррель в ближайшие торговые сессии не исключен, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Текущая неделя точно за "нефтебыков" - с 30 сентября фьючерсы смогли вырасти на $10 (+12%), как и ожидалось. Техническая картина по нефти марки Brent улучшилась, и по-прежнему не исключаем тяги к $100 уже в самые ближайшие торговые сессии. Доминирующий фактор влияния на цены энергоносителей - решение ОПЕК+ снизить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Чувствительность цен сырья к изменению баланса спроса и предложения очень высокая. Добавили также драйва торгам пониженные американские запасы сырой нефти и падение стратегических резервов в попытке заместить российские объемы и надавить на цены", - пишет аналитик в обзоре.

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