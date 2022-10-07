Сценарий роста Hang Seng к 19000п пока остается в приоритете - BCS Express

Сценарий роста индекса Hang Seng в район 19000 пунктов в целом пока остается в приоритете, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу снижается из-за негативных ожиданий в секторе полупроводников и опасений ухудшения спроса на смартфоны и гаджеты. В моменте котировки бенчмарка теряли 1,3%. Несмотря на текущее снижение после сильного отскока, сценарий продолжения роста индекса в район 19000 пунктов пока остается в приоритете, если не появятся новые негативные события", - указывает аналитик.

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