Вероятны нейтральные торги на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна стабилизация цен рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях на торгах в пятницу после значительного роста на протяжении текущей недели и на фоне ухудшения внешнего фона, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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