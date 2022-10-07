Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет пятницу в диапазоне 2000-2050п - Freedom Finance Global

Возможна смешанная динамика торгов на российском рынке акций в пятницу, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Эксперт отмечает, что волатильность торгов снижается, лидерами роста могут стать акции нефтегазового сектора, а ориентир для индекса Мосбиржи на день составляет 2000-2050 пунктов.

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