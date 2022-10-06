Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 2000-2050 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 2000-2050 пунктов, если не появятся какие-либо значимые триггеры, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи начал торги в четверг ростом, однако позитивный импульс практически полностью иссяк, в результате чего индекс провёл основную торговую сессию в диапазоне 2000-2050 пунктов. Объёмы торгов сегодня ощутимо сократились, что говорит об отсутствии идей для покупок в подбавляющем большинстве бумаг. В разрезе отдельных бумаг отметим акции "Газпрома", который смогли прервать четырёхдневное снижение", - пишет эксперт.

Нефтяные компании в целом не пользовались спросом, несмотря на сокращение квот на добычу альянсом ОПЕК+. Аналитик допускает, что это связано с введение потолка цен в ЕС и приближением начала декабря, после чего страны Европы не смогут покупать российскую нефть.

"Вновь опустились к минимумам этого года бумаги "Норникеля", проигнорировав тем самым ощутимый рост цен на никель. Скорее всего, инвесторы опасаются, что западные страны могут ввести если не прямые санкции, то какие-либо новые ограничения. В лидерах падения были акции сталелитейных компаний на фоне запрета ЕС импорта из России стальных полуфабрикатов", - отмечает Головинов.

Эксперт считает, что в пятницу индекс Мосбиржи рискует вновь провести день в диапазоне 2000-2050 пунктов, если не появятся триггеры, которые помогут индексу выбраться с этих уровней.

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