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06 октября 2022 года 17:12
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях Белуги
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях "Белуга Групп" и приступать к покупкам перед публикацией финансовой отчетности за 9 месяцев 2022г, говорится в комментарии инвесткомпании. "Белуга Групп" опубликовала операционные результаты за 9 мес. 2022 г. За отчётный период общие отгрузки выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,4 млн декалитров. В целом, результаты вышли положительные. На фоне этого акции с открытия рынка выросли более чем на 6% - до 2846 руб., при нашей цели 2900 руб. Текущая доходность инвестиционной идеи составляет +8% за 4 рабочих дня. Считаем целесообразным фиксировать прибыль в акциях. После фиксации прибыли, можно откупать акции "Белуги" на коррекциях под публикацию финансовой отчетности за 9 мес. 2022 г. На фоне стабильных операционных данных и роста цен на алкогольную продукцию, ожидаем положительные финансовые показатели", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов. "Белуга Групп" - крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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