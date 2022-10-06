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06 октября 2022 года 16:29
Акции Мечела остаются фаворитами сектора металлургии и добычи - BCS Express
Акции "Мечела" остаются фаворитами сектора металлургии и добычи, отмечается в материале BCS Express. "Сектор металлургии и добычи в целом по-прежнему имеет высокие оценки M2M по сравнению с историческими уровнями: текущий средневзвешенный P/E достигает 8x против нормального уровня в 4-5x. Сохраняющийся сильный рубль в сочетании с экспортными ограничениями приводят к убыточному экспорту. Последствия усиления геополитической напряженности добавляют еще больше неопределенности в сегмент металлургии и добычи. Рентабельность экспорта российских металлургов достигла беспрецедентно низкого уровня - минус 15-20%", - пишут эксперты инвесткомпании. Что касается спроса, то перспективы, по мнению аналитиков, выглядят туманными, поскольку глобальная инфляция и давление со стороны транзакционных издержек представляют собой ключевой риск для потребительской активности. Более того, укрепление доллара США и экономическая неопределенность в Китае пока не дали восстановиться спросу на ключевые сырьевые товары. Эксперты BCS Express подчеркивают, что сохраняют нейтральный взгляд на сектор. "Вместе с тем нам в целом нравится "Мечел" - бумага с высоким риском, но с хорошим потенциалом доходности (впереди снижение долговой нагрузки), - отмечают они. - У компании относительно стабильный угольный бизнес со ставкой на Азию, что может компенсировать потери в сегменте стали". Стратеги инвесткомпании понижают целевую цену по DCF на 40% до 210 руб. за акцию в первую очередь из-за укрепления рубля. "Вместе с тем мы по-прежнему считаем, что хорошие доходы должны помочь снижению долговой нагрузки - ключевому катализатору инвестиционного кейса компании. Фокус производителя на азиатских рынках, поэтому здесь логистические риски ограничены (у "Мечела" есть собственные порты на Дальнем Востоке)", - указывают аналитики BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-МЕЧЕЛ-АНАЛИТИКА
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