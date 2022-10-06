Потенциал роста индекса Мосбиржи составляет 43% к концу 2023г - BCS Express

Потенциал роста индекса Мосбиржи составляет 43% к концу 2023г, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

Эксперты инвесткомпании с наступлением IV квартала 2022г пытаются учесть более высокие риски, в том числе специфические для России, связанные с военным конфликтом на Украине, которые стали заметнее после недавних событий и сильно отразились на финансовых рынках России. Они ожидают более продолжительной рецессии, более низких цен на сырьевые товары и более сильного рубля из-за снижения экспорта относительно своих первоначальных ожиданий.

"Кроме того, новые налоговые инициативы продолжают оказывать давление в основном на экспортеров, - подчеркивается в комментарии. - Мы принимаем во внимание объявленные налоги, но продолжаем отмечать потребность государства в привлечении финансирования и опыт взимания налогов с секторов, которые потенциально получают более высокую прибыль, опять же в основном среди экспортеров".

Отсутствие достаточной корпоративной отчетности - серьезное препятствие, однако, по оценкам аналитиков BCS Express, совокупная прибыль нефинансовых секторов относительно стабильна как с точки зрения отчетности, так и способности компаний генерировать денежные потоки.

"Учитывая все изменения целевой цены, прогнозов валютных курсов и используя индекс Мосбиржи в качестве основного для определения целевых уровней рынка из-за все более неоднозначного статуса доллара США в России, мы понизили наш целевой уровень по индексу Мосбиржи с 3000п на середину лета 2023г до 2800п на конец 2023г - потенциал роста составляет 43% с уровня конца октября, что соответствует рекомендации "покупать". В то же время мы понижаем целевой показатель по РТС с 1350п на середину лета 2023г до 1300г на конец 2023г", - отмечают эксперты.

Среди наиболее ликвидных бумаг средний потенциал роста по секторам, по мнению стратегов инвесткомпании, смещен в сторону историй внутреннего спроса, которые сгруппированы в диапазоне 60-80%, при этом TMT (особенно "Яндекс", "МТС" и OZON), финансовый сектор (TCS Group и Сбербанк) и потребсектор (X5 Retail Group и "Магнит"). Также аналитикам нравятся девелоперы ("Самолет" и "Эталон").

"Мы неоднозначно оцениваем электроэнергетику, но "Интер РАО" остается нашим фаворитом, - уточняется в комментарии. - Транспорт менее ликвиден, и здесь фаворитов мы не видим. Нефтегазовый сектор (предпочитаем "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" и "Газпром") - "Держать", ни одна бумага не дает потенциала на 12 месяцев значительно выше рынка. Сектор металлургии и горной добычи ("Мечел" и "Распадская") также не входит в число явных фаворитов в текущих условиях".

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