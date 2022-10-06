S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3750-3820п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3750-3820 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"После сильного отскока от годовых минимумов S&P 500 остановился вблизи сопротивления на уровне 3800 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, при этом MACD отражает наличие "бычьей" дивергенции. Это указывает на вероятность краткосрочного разворота тренда, хотя в преддверии сезона отчетности рынок может перейти в режим консолидации. Следующим уровнем для тестирования может стать 20-дневная скользящая средняя на отметке 3816 пунктов", - пишет эксперт.

Также аналитик отмечает, что инвесторы вновь сосредоточили внимание на ужесточении финансовых условий. За торговую сессию 5 октября доллар США укрепился по отношению к другим валютам на 0,79%. Дополнительное давление на рынки акций оказывает рост доходностей долговых бумаг. Ставка для двухлетних гособлигаций выросла на 5 б. п., до 4,13%, аналогичный показатель для 10-летних трежерис поднялся на 15 б. п., до 3,76%.

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