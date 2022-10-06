Фундаментальных причин для роста цены нефти выше $100/барр. пока нет - "Финам"

Фундаментальных причин для роста котировок нефти марки Brent выше $100 за баррель в настоящее время нет, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Цена нефти марки Brent показала скромный подъем по факту решения ОПЕК+ о снижении добычи сырья, поскольку во многом это уже обсуждалось участниками рынка и было заложено в стоимость. Недопоставки нефти могут привести к более высоким ценам, но позже спекулятивный всплеск пройдет, и котировки опять вернутся на более низкие уровни, поскольку фундаментальных причин для нефти выше $100/баррель сейчас нет - ведь из-за агрессивной монетарной политики ведущих Центробанков мировая экономика поставлена на тормоз, а значит, более низкие уровни потребления топлива", - пишет эксперт.

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