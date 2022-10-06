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06 октября 2022 года 12:30
Фундаментальных причин для роста цены нефти выше $100/барр. пока нет - "Финам"
Фундаментальных причин для роста котировок нефти марки Brent выше $100 за баррель в настоящее время нет, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Цена нефти марки Brent показала скромный подъем по факту решения ОПЕК+ о снижении добычи сырья, поскольку во многом это уже обсуждалось участниками рынка и было заложено в стоимость. Недопоставки нефти могут привести к более высоким ценам, но позже спекулятивный всплеск пройдет, и котировки опять вернутся на более низкие уровни, поскольку фундаментальных причин для нефти выше $100/баррель сейчас нет - ведь из-за агрессивной монетарной политики ведущих Центробанков мировая экономика поставлена на тормоз, а значит, более низкие уровни потребления топлива", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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