Изменение ставки ЦБ РФ в октябре маловероятно - Росбанк

Изменение ключевой ставки Банка России в октябре маловероятно, считают аналитики Росбанка.

"Росстат зафиксировал прирост потребительских цен вторую неделю подряд. Инфляционная динамика последних недель указывает на скорое окончание дезинфляционного тренда. Поступательное движение годовой инфляции к целевому диапазону Банка России в 11-13% г/г на конец текущего года в моменте обусловлено эффектом базы, однако в начале декабря, вероятно, будет оспорено внеплановыми индексациями тарифов ЖКХ и пассажирских перевозок. В подобной обстановке мы прогнозируем выжидательную тактику регулятора с целью дождаться первичных (оцениваем их в пределах +1 п.п.) и вторичных (оцениваем в пределах +0,3 п.п.) последствий для инфляционной траектории. Поэтому пока не предполагаем изменений ключевой ставки от текущего уровня (7,5% годовых)", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.