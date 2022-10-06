Индекс Hang Seng обладает потенциалом роста до 19000п - BCS Express

Возможен подъем индекса Hang Seng к уровню 19000 пунктов в отсутствие негативных событий, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng ожидаемо корректируется на торгах в четверг после сильного отскока в среду. В моменте котировки бенчмарка теряли 0,4%. Если не будет негативных новостных событий, то ожидаю продолжение роста индекса в район 19000 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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