Котировки нефти останутся в диапазоне $92-94/барр. в четверг - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent останутся в узком диапазоне $92-94 за баррель на торгах в четверг, считают аналитики Sber CIB.

Уровень в 60 руб./$1 по-прежнему является равновесным уровнем для валютной пары USD/RUB, на котором она и продолжит торговаться в ближайшее время., полагают эксперты инвестбанка.

Доходности российских гособлигаций в четверг останутся на уровнях предыдущего дня, говорится в комментарии.

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