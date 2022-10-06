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06 октября 2022 года 10:27
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика еврозоны и выступление главы ФРБ Чикаго: - Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса; - Розничные продажи в еврозоне в августе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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06 октября 2022 года 16:29
Акции "Мечела" остаются фаворитами сектора металлургии и добычи, отмечается в материале BCS Express. "Сектор металлургии и добычи в целом по-прежнему имеет высокие оценки M2M по сравнению с историческими уровнями: текущий средневзвешенный P/E достигает 8x против нормального уровня в 4-5x.... читать дальше
.06 октября 2022 года 16:06
ВВП России может сократиться на 3,5-4,5% по итогам 2022 года, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. Росстат опубликовал 5 октября первую оценку ВВП за II квартал 2022г, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Из... читать дальше
.06 октября 2022 года 15:42
Потенциал роста индекса Мосбиржи составляет 43% к концу 2023г, отмечается в аналитическом материале BCS Express. Эксперты инвесткомпании с наступлением IV квартала 2022г пытаются учесть более высокие риски, в том числе специфические для России, связанные с военным конфликтом на Украине, которые... читать дальше
.06 октября 2022 года 15:18
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.06 октября 2022 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Levi Strauss & Co. с целевой ценой $19 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: $15, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.06 октября 2022 года 14:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 389 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,8%, стоп-приказ: 356 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Сделку ОПЕК+ продлили до 31... читать дальше
.06 октября 2022 года 14:01
Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3750-3820 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "После сильного отскока от годовых минимумов S&P 500 остановился вблизи сопротивления на уровне 3800 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, при этом... читать дальше
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Падение ВВП России может составить 6,2% в IV квартале 2022г, полагают аналитики Росбанка. "Статистика Росстата по ВВП сохраняет усеченные контуры, что сопряжено с проблемами при сборе и учете данных по ряду направлений. Сюрпризов как минимум два. Первый - умеренное, по сравнению с ожиданиями и... читать дальше
.06 октября 2022 года 12:30
Фундаментальных причин для роста котировок нефти марки Brent выше $100 за баррель в настоящее время нет, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Цена нефти марки Brent показала скромный подъем по факту решения ОПЕК+ о снижении добычи сырья, поскольку во многом это уже... читать дальше
.06 октября 2022 года 12:05
Изменение ключевой ставки Банка России в октябре маловероятно, считают аналитики Росбанка. "Росстат зафиксировал прирост потребительских цен вторую неделю подряд. Инфляционная динамика последних недель указывает на скорое окончание дезинфляционного тренда. Поступательное движение годовой инфляции... читать дальше
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