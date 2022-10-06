Доходность 10-летних ОФЗ может отступить ниже 10% годовых - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может отступить ниже 10% годовых при сохранении ставки ЦБ на уровне 7,5%, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Большинство выпусков ОФЗ в среду показали нейтральную динамику, - комментирует эксперт. - Снижение доходности продолжилось лишь в самых коротких выпусках. Доходность ОФЗ с погашением в ближайшие 3-4 месяца серий 26220 и 26221 снизилась до 7,5% (-30 б.п. в среднем). Снижение оптимизма на рынке рублевых облигаций проходило на фоне ухудшения настроений на внешних рынках. Доходность UST-10 выросла до 3,76% (+12 б.п.)".

По данным Росстата, инфляция с 27 сентября по 3 октября составила 0,07%, годовые темпы роста цен замедлились до 13,5% по сравнению с 13,9% на предыдущей неделе, 14,3% в августе и 15,1% в июле. Аналитик банка считает, что замедление инфляции будет выступать в пользу сохранения ставки ЦБР на заседаниях 28 октября и 16 декабря.

"При сохранении ставки ЦБР на уровне 7,5% считаем среднесрочные и длинные ОФЗ интересными для покупки. В базовом сценарии ждем возврата доходности 10-летних ОФЗ ниже 10% годовых. В четверг ожидаем позитивную реакцию рынка ОФЗ на статистику по замедлению инфляции в РФ и закрепление Brent выше $90/баррель после заседания ОПЕК+", - прогнозирует Монастыршин.

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