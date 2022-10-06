Рынок ОФЗ, скорее всего, останется на текущих уровнях в четверг - Инвестбанк Синара

Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, останется на достигнутых уровнях на торгах в четверг, вышедшие в среду данные по инфляции не окажут заметного влияния на него, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

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