Потенциал снижения рынка акций РФ может составить 15-25% - BCS Express

Потенциал снижения рынка акций РФ может составить 15-25%, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рынок балансирует перед вероятным обвалом. Триггером для снижения могут стать санкции и ликвидация валютных торгов на бирже. Потенциал снижения, согласно фундаментальным и техническим индикаторам, может составить от 15% до 25%. Для новичков это опасный рынок, и лучший вариант - пересидеть в коротких облигациях. Ликвидные выпуски с погашением в ближайшие месяцы и доходностью около 8%: ОФЗ 26211 - погашение через 112 дней; ОФЗ 26220 - погашение через 63 дня; ОФЗ 29012 - погашение через 42 дня. Опытные трейдеры могут сыграть на снижении, продавая фьючерсы на индексы РТС и Мосбиржи", - отмечает аналитик Валерий Емельянов.

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