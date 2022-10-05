Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Micron на уровне $37,5

Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций Micron Technology на уровне $37,5 за штуку на горизонте 12 месяцев - главными драйверами достижения отметки выступают восстановление спроса на целевых рынках и маржинальности, а также ценовая конъюнктура в секторе, говорится в комментарии инвестиционной компании.

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