S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3830п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3830 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 резко вырос, оказавшись вблизи 20-дневной скользящей средней, которая расположена на уровне 3826 пунктов. RSI по-прежнему находится ближе к зоне перепроданности. MACD, возможно, сигнализирует о начале развития восходящего движения. Вероятно продолжение роста индекса широкого рынка", - пишет эксперт.

По мнению Позднякова, эффект "чем хуже, тем лучше" снова начинает работать на рынке акций. "Каждый сигнал о замедлении темпов экономического роста воспринимается инвесторами позитивно в надежде на то, что ФРС приостановит активное повышение ставок, - отмечает аналитик. - Во вторник вышли данные о количестве вакансий в США. В августе было создано 10,05 млн рабочих мест, что на 10% меньше по сравнению с 11,17 млн месяцем ранее. Это самый значительный помесячный спад с момента введения локдауна на фоне пандемии COVID-19 в США в 2020г. Столкнувшись с более жесткими условиями финансирования и признаками замедления экономики, работодатели, похоже, сокращают свои планы по найму. Однако ослабление рынка труда может стать сигналом для ФРС о том, что инфляция также замедляется, что может транслироваться в проведение менее агрессивной денежно-кредитной политики".

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