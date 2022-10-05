Покупка бумаг Московской биржи может выглядеть интересной спекулятивной идеей - "Открытие Инвестиции"

Покупка бумаг "Московской биржи" может выглядеть интересной спекулятивной идеей, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Открытие Инвестиции".

4 октября "Московская биржа" представила итоги торгов в сентябре 2022г (в месячном сопоставлении). Общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 74,3 трлн рублей против 81,2 трлн рублей в августе 2022г. "Объем торгов на денежном рынке постепенно входит в норму после мартовского скачка, - отмечает аналитик Алексей Корнилов. - Так, среднемесячный объем денежного рынка в 2021г составлял 39,503 млрд руб., а относительно сентября 2021г объем денежного рынка показал прирост на 1%. Хотя денежный рынок самый объемный, но его маржинальность - низкая. Куда более маржинальным является рынок акций, где объемы выросли на 65,3% относительно августа. Поэтому в совокупности это может даже положительно отразиться на комиссионном доходе - основном источнике выручки для компании".

На взгляд экспертов "Открытие Инвестиции", бизнес-модель "Московской биржи" позволяет получать стабильный доход в любых макроэкономических реалиях, поскольку провал на одном направлении всегда компенсируется ростом доходов в другом сегменте, что и продемонстрировал опубликованный отчет. Несмотря на ряд объективных вызовов, с которыми столкнулась биржа в текущем году, по итогам первых шести месяцев ее EBITDA выросла на 17,7% г/г, а чистая прибыль - на 18,8% г/г.

"У нас есть актуальная инвестидея по акциям "Московской биржи" с потенциалом прибыли примерно в 35%. Кроме того, они сильно перепроданы, как и весь рынок акций РФ в целом. Поэтому покупка бумаг компании может выглядеть и интересной спекулятивной идеей". - указывают стратеги инвесткомпании.

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