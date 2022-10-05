Freedom Finance Global рекомендует фиксировать прибыль в акциях Twitter вблизи текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Илон Маск объявил о том, что готов закрыть сделку по покупке Twitter на первоначальных условиях, то есть по цене $54,2 за акцию. Объем сделки в этом случае составит $44 млрд. главным для инвесторов Twitter является то, что сделка, по всей видимости, закроется без лишних судебных процессов. Мы рекомендуем фиксировать прибыль по акциям Twitter вблизи текущих уровней ($52), так как потенциальный рост уже выглядит небольшим, а риски, связанные с непостоянством Илона Маска, остаются (пусть и минимальные на данном этапе). Twitter официально подтвердил намерение завершить сделку", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Эксперт отмечает, что с точки зрения оценки стоимости сделки что миллиардер собирается заплатить существенную премию по сравнению с аналогами. К примеру, акции соцсети Snapchat торгуются с мультипликатором forward EV/Sales на уровне 3,3х, акции Meta Platforms - около 2,8х, акции Pinterest - около 4,6х.

"Тот же мультипликатор у акций Twitter при закрытии сделки будет находиться на уровне 7х - в два раза выше среднего значения по конкурентам на уровне 3,55х. Другими словами, акционеры Twitter очень заинтересованы в закрытии сделки на первоначальных условиях", - делает вывод аналитик.

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