Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК) и привязанные к инфляции (ОФЗ-ИН) на фоне ужесточения риторики ЦБ РФ, считают аналитики BCS Express.

"ОФЗ-ПК интересны тем, что бумаги низковолатильны и почти не чувствительны к динамике процентных ставок, при этом купонный доход начисляется по ставке, близкой к ключевой. ОФЗ с индексируемым номиналом, например ОФЗ-ИН 52002, ориентированы на то, чтобы при любой рыночной конъюнктуре опережать официальную рублевую инфляцию. Если инвестор устал от рыночной волатильности, но не держать "кэш" не хочет из-за инфляции, то ОФЗ-ИН может быть отличным вариантом", - пишут эксперты в комментарии.

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