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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Умеренно позитивные настроения сохранятся на рынке госдолга в среду - Инвестбанк Синара
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05 октября 2022 года 10:51

Умеренно позитивные настроения сохранятся на рынке госдолга в среду - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение умеренно позитивных настроений на рынке госдолга в среду, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт отмечает, что во вторник на рынке ОФЗ сохранились оптимистичные настроения, доходности продолжили снижаться. Наиболее заметное сокращение показали бумаги со сроком погашения около года, доходности которых опустились на 30-70 б.п., до 8% годовых. Основная торговая активность наблюдалась на участке от двух до пяти лет, но снижение доходностей тут были минимальным - около 5 б.п., до 8,7-8,9% годовых. На дальнем участке доходности снизились в среднем на 15 б.п., до 9,8-10,3% годовых.

По мнению Афонина, умеренно позитивные настроения участников рынка, вероятно, сохранятся и в среду, что может поддержать положительную динамику котировок госбумаг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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