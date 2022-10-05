.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Умеренно позитивные настроения сохранятся на рынке госдолга в среду - Инвестбанк Синара
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 октября 2022 года 10:51
Умеренно позитивные настроения сохранятся на рынке госдолга в среду - Инвестбанк Синара
Вероятно сохранение умеренно позитивных настроений на рынке госдолга в среду, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. Эксперт отмечает, что во вторник на рынке ОФЗ сохранились оптимистичные настроения, доходности продолжили снижаться. Наиболее заметное сокращение показали бумаги со сроком погашения около года, доходности которых опустились на 30-70 б.п., до 8% годовых. Основная торговая активность наблюдалась на участке от двух до пяти лет, но снижение доходностей тут были минимальным - около 5 б.п., до 8,7-8,9% годовых. На дальнем участке доходности снизились в среднем на 15 б.п., до 9,8-10,3% годовых. По мнению Афонина, умеренно позитивные настроения участников рынка, вероятно, сохранятся и в среду, что может поддержать положительную динамику котировок госбумаг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
.
05 октября 2022 года 19:01
Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций Ameren с "держать" до "покупать" с целью $95, что предполагает потенциал роста 15,95% с учетом дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Ameren - один из классических примеров "защитного" актива, поскольку подавляющая часть операций... читать дальше
.05 октября 2022 года 18:32
Потенциал снижения рынка акций РФ может составить 15-25%, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рынок балансирует перед вероятным обвалом. Триггером для снижения могут стать санкции и ликвидация валютных торгов на бирже. Потенциал снижения, согласно фундаментальным и техническим... читать дальше
.05 октября 2022 года 17:52
Возврат котировок акций "АЛРОСА" к 80 рублям за штуку в ближайшие дни маловероятен, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Невозможно прогнозировать динамику котировок акций "АЛРОСА" даже в краткосрочном плане. Я полагаю, что она будет... читать дальше
.05 октября 2022 года 17:21
Риски снижения спроса из-за ожидаемой рецессии останутся ключевыми факторами для рынка нефти в конце текущего года, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB. "Риски рецессии реализовываются в США плавно, в Европе стремительно, а в Китае рост экономики ограничивают масштабные карантины. При этом... читать дальше
.05 октября 2022 года 16:49
Значительное давление на котировки акций Boeing Co. в текущий момент маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Американские регуляторы выдадут разрешение на эксплуатацию нового лайнера Boeing 737 MAX 10 не раньше лета 2023 года. Компания старалась получить разрешение до... читать дальше
.05 октября 2022 года 16:17
Главным фактором движения нефтяных котировок до конца текущего года будут решения в рамках сделки ОПЕК+, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Судя по тому, что об ужесточении лимитов добычи заговорили после ухода котировок ниже $90 за баррель, считаю, что... читать дальше
.05 октября 2022 года 15:45
Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций Micron Technology на уровне $37,5 за штуку на горизонте 12 месяцев - главными драйверами достижения отметки выступают восстановление спроса на целевых рынках и маржинальности, а также ценовая конъюнктура в секторе, говорится в... читать дальше
.05 октября 2022 года 15:18
Индексы Мосбиржи и РТС остаются ниже сопротивлений на уровнях 2050 и 1120 пунктов соответственно из-за геополитической неопределенности, причин для резкой смены настроений до конца торгового дня в среду не наблюдается, сообщается в комментарии аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Настоящее... читать дальше
.05 октября 2022 года 14:58
Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3830 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 резко вырос, оказавшись вблизи 20-дневной скользящей средней, которая расположена на уровне 3826 пунктов. RSI по-прежнему находится ближе к... читать дальше
.05 октября 2022 года 14:37
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings Inc. с целевой ценой $102,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $88,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. PayPal имеет достаточно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.