Возможно падение котировок акций Газпрома до 160-170 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Возможно падение котировок акций "Газпрома" до уровней 160-170 рублей за штуку после дивидендной отсечки, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Несмотря на высокую дивидендную доходность, мы не видим потенциал роста котировок акций "Газпрома" из-за многочисленных рисков. Считаем, что дивидендный "гэп" в будущем не будет закрыт еще долго. Это также подтверждает отсутствие интереса со стороны покупателей. Цена бумаг эмитента продолжает сползать даже перед дивидендной отсечкой. В отсутствии дивидендной поддержки котировки акций "Газпрома" могут после дивидендной отсечки показать отрицательную динамику и опуститься в диапазон 160-170 рублей за штуку, где будут консолидироваться в ожидании положительных драйверов", - пишет эксперт в материале инвестиционной компании.

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