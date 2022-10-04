.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятно снижение котировок акций Rivian в ближайшее время - Инвестбанк Синара
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
04 октября 2022 года 16:10

Вероятно снижение котировок акций Rivian в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятна коррекция вниз котировок акций Rivian в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Rivian прибавили в цене 7,5% на расширенных торгах в понедельник, поскольку компании удалось в 3К22 увеличить выпуск электромобилей на 67% г/г (до 7400 единиц) и сохранить годовой прогноз производства на уровне 25000 автомобилей. Мы считаем, что рынок чрезмерно оптимистично отнесся к подтвержденным прогнозам, и в ближайшее время ожидаем коррекции в бумагах автопроизводителя", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-RIVIAN-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
04 октября 2022 года 19:06
Рубль, вероятно, ослабнет до 60 руб./$1 к концу 2022г - Sber CIB
Курс рубля, вероятно, ослабнет до уровня 60 руб./$1 к концу текущего года, предполагают аналитики Sber CIB. "Курс рубля останется сильным, поскольку экспорт по-прежнему высокий, а привлекательность валютных сбережений падает. На конец года ожидаем уровень 60 руб./$1. Этот же уровень может...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 18:33
Рынок акций РФ пока сохраняет шансы на развитие отскока - "Велес Капитал"
Российский рынок акций пока сохраняет шансы на развитие коррекции верх, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС отступили от ближайших сопротивлений 2050 и 1120 пунктов соответственно, что указывает на некоторую неуверенность игроков на...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 17:55
ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в октябре - ITI Capital
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на текущем уровне (7,5% годовых) по итогам заседания 28 октября 2022 года, полагают аналитики ITI Capital. При этом больший акцент при принятии решения вновь сместится на оценку вероятности того, что геополитические риски окажутся обоснованными,...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 17:22
Котировки нефти могут вырасти до $100/барр. к концу 4К22 - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $100 за баррель к концу текущего квартала - на первый план выйдут риски предложения, прогнозируют аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 16:57
Возможно падение котировок акций Газпрома до 160-170 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
Возможно падение котировок акций "Газпрома" до уровней 160-170 рублей за штуку после дивидендной отсечки, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов. "Несмотря на высокую дивидендную доходность, мы не видим потенциал роста котировок акций "Газпрома" из-за многочисленных рисков. Считаем,...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 16:31
Средняя цена золота в 4К22 составит, скорее всего, $1660/унц. - Sber CIB
Средняя цена золота в четвертом квартале текущего года составит, скорее всего, $1660 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики Sber CIB. "В США продолжится ужесточение монетарной политики, что окажет фундаментальное давление на котировки золота. К концу года цены будут ниже текущих уровней, но...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 15:42
Индекс Мосбиржи может подняться к 2300п к концу 4К22 - Sber CIB
Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2300 пунктов к концу текущего квартала, считают аналитики Sber CIB. "Масштабное "бегство от риска" на фоне геополитики привело к падению индекса Мосбиржи и свело на нет весь рост, наблюдавшийся в последний месяц лета. При этом поддержать рынок акций может...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 15:19
Сильный рост цены акций Intel в текущий момент маловероятен - Инвестбанк Синара
Сильный рост котировок акций Intel Corp. на фоне подготовки к проведению первичного размещения акций подразделения компании Mobileye маловероятен, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара". "Компания Intel направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, необходимые для...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 14:51
"Финам" повысил рейтинг бумаг The Utilities Select Sector SPDR Fund до "покупать"
Аналитики "Финама" повысили рейтинг бумаг The Utilities Select Sector SPDR Fund с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих акций была сохранена экспертами на уровне $78 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 19%...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 14:25
S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3640-3720п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3640-3720 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Индекс S&P 500 поднялся выше важной поддержки на уровне 3600 пунктов, в связи с чем RSI начал расти, хотя остается вблизи зоны перепроданности....    читать дальше
.
Страница 1 из 17
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.