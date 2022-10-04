S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3640-3720п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3640-3720 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Индекс S&P 500 поднялся выше важной поддержки на уровне 3600 пунктов, в связи с чем RSI начал расти, хотя остается вблизи зоны перепроданности. Индикатор MACD по-прежнему указывает на развивающуюся "бычью" дивергенцию, но негативный тренд силен. В случае если индексу широкого рынка не удастся закрепиться на текущем уровне, ближайшая сильная поддержка для него переместится в район 3200 пунктов, что соответствует минимуму осени 2021 года", - отмечает эксперт в комментарии.

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